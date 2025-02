Der vom FC Bayern ausgeliehene Mathys Tel spielt bei Tottenham Hotpsur so viel wie lange nicht, auch gegen Manchester City stand er in der Startelf. Doch nach einem abermals schwachen Auftritt droht statt des Durchbruchs schon jetzt ein Scheitern.

Von Martin Jahns

Mathys Tel läuft die Zeit davon.

Beim 0:1 gegen Manchester City stand die Leihgabe des FC Bayern München wieder einmal in der Startelf von Tottenham Hotspur. Inzwischen hat Tel in 23 Tagen bei den Spurs fast so viele Liga-Minuten wie in der ganzen Bayern-Hinrunde gespielt.

Alles richtig gemacht also mit der Last-Minute-Leihe? Zumindest Stand jetzt eher nicht: Auf ein Premier-League-Tor muss der Franzose noch immer warten. Auch gegen City blieb Tel torlos. Noch frustrierender für ihn und Tottenham dürfte allerdings seine Leistung gewesen sein. Auch deshalb droht Tel bei den Londonern schon bald die Rolle als Dauer-Reservist.

Bis zu seiner Auswechslung in der 66. Minute war Tel mit zwölf Ballkontakten fast unsichtbar. Nur einen Zweikampf konnte er gewinnen. Immer wieder sah der 19-Jährige körperlich keinen Stich gegen Citys Abwehrreihe. Nach einer kläglich vergebenen Torchance zum 1:1 hatte Trainer Ange Postecoglou genug gesehen und wechselte Tel aus.