Nach Punktabzug: Drei Klubs wollen wohl gegen den FC Everton klagen

Vor dem Punktabzug standen die "Toffees" nach zuletzt drei ungeschlagenen Premier-League-Spielen in Folge (zwei Siege, ein Remis) mit 14 Punkten auf Rang 14, nun ist nur noch Aufsteiger Burnley (ebenfalls vier Punkte) hinter Everton.

Dem Traditionsklub aus Liverpool wurden aufgrund von Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Vorgaben von einer unabhängigen Kommission in der laufenden Saison zehn Punkte abgezogen.

Nach dem Abzug von zehn Punkten wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay droht dem FC Everton wohl nun eine 300-Millionen-Pfund-Klage.

Folgt nun 300-Millionen-Pfund-Klage gegen Everton?

Die drei Klubs sind in den zurückliegenden beiden Jahren abgestiegen, während sich Everton aufgrund der Verstöße gegen das Financial Fairplay in der Premier League halten konnte.

Laut "Daily Mail" dürfte die Summe, auf die Everton von den drei anderen Klubs verklagt wird, bei 300 Millionen Pfund liegen (342,5 Millionen Euro).