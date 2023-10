Verstoß gegen Financial Fairplay: Everton droht wohl eine Rekord-Strafe

Anzeige

Dem englischen Traditionsklub droht wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wohl eine enorm hohe Strafe.

Für den ohnehin schon schwach in die Premier-League-Saison 2023/24 gestartete FC Everton könnte demnächst ein weiterer Tiefschlag folgen.

Laut einem Bericht der Zeitung "Mirror" droht den "Toffees", die bislang nur sieben Punkte auf dem Konto haben, ein Abzug von zwölf Zählern wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay.

Everton, das in den zurückliegenden beiden Jahren jeweils gerade so dem Abstieg aus der Premier League entkam, soll finanzielle Verluste in Höhe von rund 427 Millionen Euro verzeichnet haben. Diese Summe liegt 306 Millionen Euro über dem eigentlichen Budget des Klubs.

Sollten dem Klub tatsächlich zwölf Punkte abgezogen werden, würde das Team nicht nur an das Tabellenende in der Premier League abrutschen, sondern es wäre zudem die bis dato höchste Strafe in der Premier-League-Historie.