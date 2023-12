FC Liverpool: Jürgen Klopp legt sich mit Moderator an

Anzeige

Der Liverpool-Coach fühlt sich bei "Amazon Prime" provoziert und schlägt zurück. Es geht um die frühe Anstoßzeit am Samstagmittag.

Starcoach Jürgen Klopp hat sich bei einer Live-Übertragung mit einem Moderator angelegt und Marcus Buckland von "Amazon Prime Video" als "komplett ignorant" beschimpft.

Buckland brachte den deutschen Teammanager des FC Liverpool nach dem Sieg bei Sheffield United in der englischen Premier League (2:0) auf die Palme, als er mit Blick auf die nächste Partie der "Reds" am Samstag bei Crystal Palace (ab 13:30 Uhr im Liveticker) ironisch von Klopps "beliebtester Anstoßzeit" sprach.

"Es ist wirklich mutig von Ihnen, darüber einen Witz zu machen", wetterte Klopp, der sich in der Vergangenheit immer wieder über die frühe Anstoßzeit am Samstag nach einer Begegnung unter der Woche beschwert hatte: "Sie verstehen es auch nicht und arbeiten im Fußball. Also warum sollte ich es noch einmal erklären? Wenn Sie daraus einen Witz machen, sind Sie komplett ignorant."

Anschließend legte er noch süffisant nach: "Fußball ist Unterhaltung, ich weiß."

Als Buckland antwortete, dass er "nicht respektlos" sein wollte, nahm Klopp das nicht an. "Das waren Sie bereits", sagte der Coach: "Aber alles gut. Sie können sagen, was Sie wollen. Ich kann nicht sagen, was ich will - denn das wäre wirklich etwas anderes."