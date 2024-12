"An diesem Punkt bin ich einfach nur enttäuscht von dir, Bruder", lautete einer der harmloseren Kommentare. Andere kündigten an, dem Fußballer, den sie als "Schande" bezeichneten, zu entfolgen.

Schon in vergangenen Jahren hatte Salah zum christlichen Fest vor einem Weihnachtsbaum posiert, was immer wieder polarisiert hat.

Allerdings bekam Salah auch viel Zuspruch, so sprangen ihm unzählige Fans zur Seite. "Frohe Weihnachten, Mo. Ignoriere all diese Idioten. Ich hoffe, du und deine Familie habt eine wohlverdiente Weihnachtszeit", so ein Anhänger.