Zuletzt setzte es für die "Red Devils" sogar eine peinliche 0:3-Heimpleite gegen Bournemouth. Liverpool ist hingegen seit neun Premier-League-Spielen ungeschlagen, fuhr zuletzt drei Siege in Serie ein.

Am zurückliegenden Wochenende feierte Liverpool einen 2:1-Arbeitssieg bei Crystal Palace. Mohamed Salah und Harvey Elliott drehten die Partie mit ihren beiden Toren in der Schlussviertelstunde noch zugunsten der Gäste.

Premier League heute live: Wann und wo findet das Spiel FC Liverpool vs. Manchester United statt?

Angepfiffen wird die Partie am 17. Dezember um 17:30 Uhr an der Anfield Road in Liverpool.