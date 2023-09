700.000 Pfund teuer: Marcus Rashford crasht seinen Rolls-Royce

Nach dem 1:0-Sieg von Manchester United in Burnley war Marcus Rashford in einen Autounfall verwickelt. Danach tauchten in den sozialen Medien Bilder von Rashfords geschrottetem Rolls-Royce auf, der einen Neuwert von 700.000 Pfund hat. Rashford blieb laut "Sun" unverletzt, wurde an der Unfallstelle von Mitspieler Bruno Fernandes getröstet. © Getty Images/twitter@utdposts