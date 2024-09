League One - Bolton Wanderers: Victor Adeboyejo mit Verletzung nach Nieser

Anzeige

Der englische Drittligist Bolton Wanderers musste in einem Pokalspiel auf Stürmer Victor Adeboyejo verzichten. Der Nigerianer verletzte sich, weil er zu stark niesen musste.

Für die wohl kurioseste Meldung der vergangenen Tage sorgte der englische Drittligist Bolton Wanderers.

Bei einem Pokalspiel am Dienstag musste Angreifer Victor Adeboyejo verletzt passen. Der Grund ist alles andere als typisch: Er musste zu stark niesen. Was zunächst nach einer erfundenen Geschichte klingt, bestätigte Trainer Ian Evatt gegenüber "The Boston News".

"Victor leidet an einer unangenehmen Rückenverletzung, die gestern (Montag, Anm. d. Red.) durch einen Niesanfall ausgelöst wurde. Glaubt es oder eben nicht", wurde der Coach am Dienstag zitiert und ergänzte: "Wir haben ihn untersuchen lassen und sollten die Ergebnisse bald haben. Victor ist ein kräftiger Junge und selbst seine Nieser sind kräftig."

Nach dem Nieser habe sein Spieler ein Knacken zwischen den Rippen verspürt. "Wir sind hoffnungsvoll, dass es nur ein Knorpel- oder Muskelproblem ist. Aber das wissen wir erst, wenn wir uns den Scan genau angesehen haben", so Evatt weiter. Ein Update zur Schwere der Verletzung gab es bislang noch nicht.