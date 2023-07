Anzeige

Seit 2015 coacht Jürgen Klopp den FC Liverpool. Seit 2015 ist Jordan Henderson sein Kapitän. Jetzt geht die Vereinslegende nach Saudi-Arabien, wo wohl auch Fabinhos Weg hinführt. Klopps Mittelfeld wirkt wie ausgeplündert. Zerfällt der Traditionsklub leise vor unseren Augen?

Transfermarkt-Prophet Fabrizio Romano teilte Dienstag eine Fotocollage von Steven Gerrard und Jordan Henderson. Die beiden Reds-Legenden lächeln in Quietschgrün. Sie gehören ab jetzt nicht mehr der Anfield Road, sondern Al-Ettifaq. "What the f**k", dachten bei diesem Anblick wohl viele Fußball-Fans.

Seit 2003 (!) trug entweder Gerrard oder Henderson die Liverpool-Binde am Arm. Seit Jürgen Klopp 2015 an die Anfield Road kam, kennt er keinen anderen Kapitän als Henderson. Doch die Reds, die kommende Saison erstmals seit 2016 in der Champions League fehlen, haben nicht nur zwei Vereinslegenden an Saudi-Arabien verloren. Auch Mittelfeld-Taktgeber Fabinho (29) soll unmittelbar vor einem Wechsel in die Wüste stehen.