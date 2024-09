Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold will Traditionsklub kaufen

Anzeige

Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool will Berichten zufolge unter die Klubbesitzer gehen. Sein vermeintliches Ziel: ein französischer Erstligist. In die Formel 1 ist Alexander-Arnold bereits involviert.

Wie die französische "L’Equipe" berichtet, plane Trent Alexander-Arnold den französischen Klub FC Nantes zu kaufen.

Demnach soll der 25-Jährige insgesamt 100 Millionen Euro für den Kauf des Klubs anbieten. 80 Millionen davon wären als Sofortzahlung fällig, die restlichen 20 Millionen Euro als Verkäuferkredit. Hinzu kämen mögliche Bonuszahlungen von bis zu 40,5 Millionen Euro.

Der Kauf würde über einen Investmentfonds laufen, den Trents Vater Michael Arnold verwaltet.

Seit 2007 gehört der FC Nantes Waldemar Kita. Mit ihm stehe die Familie Alexander-Arnold bereits seit über einem Jahr in Kontakt: Im Sommer 2023 habe es erstmals ein Videotelefonat gegeben. Es seien weitere Treffen in der Schweiz in diesem Jahr sowie erst am Donnerstag in London gefolgt. Der bei den Nantes-Fans umstrittene Kita sei laut "L’Equipe" einem Verkauf prinzipiell nicht abgeneigt.

