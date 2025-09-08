Anzeige
Premier League

Manchester City akzeptiert Finanzregeln der Premier League - ein Rechtsstreit beigelegt

  • Aktualisiert: 08.09.2025
  • 20:12 Uhr
  • ran.de

Im englischen Fußball ist ein brisanter Rechtsstreit beigelegt: Manchester City und die Premier League haben sich in einer millionenschweren Auseinandersetzung geeinigt.

Das Financial Fairplay sorgt immer wieder für Diskussionen im internationalen Fußball.

Auch Manchester City steht unter Druck: Laut "BBC" sieht sich der englische Klub derzeit mehr als 100 angeblichen Verstößen gegen finanzielle Vorgaben konfrontiert, die der Verein jedoch bestreitet.

In anderen Ländern haben Verstöße gegen finanzielle Spielregeln teils heftige Folgen, wie zuletzt beim Fall Olympique Lyon.

In England gab es nun eine Einigung zwischen Manchester City und der Premier League über die sogenannten "Associated Party Transaction" (APT)-Regeln.

Anzeige
Anzeige

Manchester City und die Premier League: Streit um Finanzregeln

Diese wurden Ende 2021 nach der Übernahme von Newcastle United durch ein Saudi-geführtes Konsortium eingeführt, um Sponsoring- und Geschäftsdeals mit Firmen, die mit Klub-Eigentümern verbunden sind, auf ihren Marktwert zu prüfen.

Ziel ist es, überhöhte Einnahmen und mögliche Umgehungen des Financial Fairplay zu verhindern.

Manchester City hatte die Regeln als rechtswidrig angefochten, nachdem geplante Verträge mit Etihad Airways und First Abu Dhabi Bank von der Liga blockiert worden waren.

Ein Schiedsgericht erklärte 2024 tatsächlich einzelne Elemente für ungesetzlich, woraufhin die Premier League Anpassungen vornahm. City leitete daraufhin selbst rechtliche Schritte ein.

Anzeige
Anzeige

ManCity akzeptiert Finanzregeln der Liga

Nach einer zweitägigen Anhörung haben sich beide Seiten nun auf einen Kompromiss verständigt, der den jahrelangen Streit beendet.

In identischen Statements erklärten Premier League und Klub, dass die APT-Regeln gültig und verbindlich seien und man keine weiteren Kommentare abgeben werde.

Auch wenn Manchester City zuvor Teilerfolge vor Gericht erzielen konnte, liegt der Vorteil am Ende eher bei der Premier League: Die aktuellen APT-Regeln gelten weiterhin uneingeschränkt und sind für alle Klubs verbindlich.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Manchester City drohen weitere Strafen

Doch die Citizens bekommen wohl auch etwas aus diesem Kompromiss: Im Gegenzug soll City laut einem Bericht der "Times" einen geplanten, lukrativen Deal mit Etihad Airways abschließen dürfen.

Allerdings könnte dem Team von Pep Guardiola weiteres Ungemach drohen. Unabhängig vom jetzt beigelegten Streits um Sponsoren laufen weitere Untersuchungen gegen City wegen möglicher weiterer Verstöße. Im schlimmsten Fall droht ein Ausschluss aus der Premier League - ein Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet.

Mehr News und Videos
2194561516
News

Liverpool-Transfer wegen Glasner-Ultimatum geplatzt?

  • 02.09.2025
  • 23:26 Uhr
imago images 1065861734
News

Liverpool atmet auf: Entwarnung bei Wirtz

  • 01.09.2025
  • 09:30 Uhr
Will weg: Alexander Isak
News

Teurer als Wirtz: Liverpool vor Transfer von Isak

  • 01.09.2025
  • 08:35 Uhr
Liverpools Neuzugang Florian Wirtz
News

Wirtz und Liverpool springen nach Sieg über Arsenal auf Platz 1

  • 31.08.2025
  • 19:30 Uhr
Brajan Gruda bejubelt seinen Siegtreffer
News

Nächste Pleite für ManCity: Gruda und Brighton ärgern Guardiola

  • 31.08.2025
  • 17:22 Uhr
2232072235
News

Neues Toptalent: Liverpools Juwel schreibt Geschichte

  • 31.08.2025
  • 09:11 Uhr
Manchester United
News

Kommentar: ManUtd braucht einen radikalen Schnitt

  • 28.08.2025
  • 15:11 Uhr
Erling Haaland
News

Haaland nimmt überraschende Trikot-Änderung vor

  • 27.08.2025
  • 12:58 Uhr
Liverpool, England, August 15, 2025: Florian Wirtz of Liverpool looks on during the Premier League 2025 match between Liverpool and Bournemouth at Anfield Stadium. (Photo by Kobie Abott Sports Pres...
News

Wirtz: Liverpool eine "größere Herausforderung" als Bayern

  • 24.08.2025
  • 20:06 Uhr
Supertalent: Max Dowman
News

Mit 15 Jahren: Arsenal-Juwel feiert Debüt

  • 24.08.2025
  • 11:11 Uhr