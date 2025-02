Manchester City: "Große Zukunft" - Guardiola schwärmt trotz Pleite gegen Liverpool

Trotz der Pleite gegen den FC Liverpool gerät ManCity-Coach Pep Guardiola ob der Zukunft seines Teams ins Schwärmen.

Als der nächste Dämpfer im Kampf um die Königsklasse perfekt war, geriet Pep Guardiola ins Schwärmen. "Wenn man verliert, muss man so verlieren, wie wir heute verloren haben", sagte der Teammanager von Manchester City bei "Sky" nach der Pleite im Prestigeduell mit dem FC Liverpool (0:2). Er habe viele Dinge gesehen, führte Guardiola aus, "die zeigen, dass der Verein mit diesen Spielern eine große Zukunft hat".

Auch in der nächsten Saison seien weiterhin erfahrene und ältere Profis dabei, "aber wir müssen etwas für den nächsten Schritt aufbauen", so Guardiola: "Was auch immer der Klub entscheidet, es gibt eine glänzende Zukunft für diesen Verein in den nächsten Jahren. Das ist eine Frage der Zeit."

Der Starcoach, der mit City jüngst aus der Champions League geflogen war und eine Horrorsaison mit Verletzungen und Rückschlägen erlebt, bewertete den Auftritt gegen den Tabellenführer der Premier League positiv. "Wir haben wirklich gut gespielt, ich bereue nichts. Wir haben mit Persönlichkeit gespielt", sagte Guardiola. 20 Zähler fehlen nun auf Liverpool, zudem verpassten die Citizens den Sprung auf Platz drei.

"Wir sind weit weg", gab Guardiola auch deshalb zu - und ergänzte mit Blick auf sechs Meisterschaften in sieben Jahren: "Was wir in den vergangenen Spielzeiten gemacht haben, ist gut, aber jetzt sind wir weit davon entfernt."