Kevin De Bruyne wird Manchester City nach zehn Jahren verlassen. Das gab der Belgier auf "X" bekannt.

Nach zehn Jahren endet die Ära von Kevin De Bruyne bei Manchester City. Der Belgier verkündete zwei Tage vor dem Derby bei Manchester United (So., ab 17:30 Uhr im Liveticker) seinen Abschied zum Saisonende.

In seiner Botschaft auf "X" schrieb er: "Wenn ihr das lest, wisst ihr wahrscheinlich sofort, worauf das hinausläuft. Also mache ich es kurz und lasse euch alle wissen, dass dies die letzten Monate von mir als Spieler von Manchester City werden."

Auch wenn immer klar war, dass dieser Tag kommen werde, sei es schwierig, die richtigen Worte zu finden. "Der Fußball hat mich zu euch geführt - und zu dieser Stadt", führt der 33-Jährige weiter aus: "Ich habe meinen Traum verfolgt und nicht gewusst, dass diese Zeit mein Leben verändern würde. Dieser Klub. Diese Stadt. Diese Leute...haben mir ALLES gegeben. Ich hatte keine andere Wahl, als ALLES zurückzugeben. Und wisst ihr was - wir haben ALLES gewonnen."