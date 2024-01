"Ich habe versucht zu fliehen. Ich war mir bewusst, dass die Uhr tickt. Wenn ich dann in Deutschland bin und das passiert, geht Annie und ich bin in Deutschland auf mich allein gestellt", erklärte Walker, "und meine Kinder wären nicht um die Ecke, wo ich sie sehen kann".

Die Absage an die Bayern begründet Walker damit, dass das Auffliegen seines privaten Lügengebildes bei einem Wechsel in die Bundesliga auch gravierende Auswirkungen auf den Kontakt zu seinen Kindern gehabt hätte.

"Es war eine Chance, von England und den Schlagzeilen, die mich erwartet hatten, wegzukommen. Ich war kurz davor, zu gehen", sagte Walker über den möglichen Wechsel in die Bundesliga, "wir haben Gespräche geführt. Ich war auf dem Weg zu einem tollen Klub, einem großen Klub. Aber am Ende konnte ich nicht gehen."

Nun offenbarte der Rechtsverteidiger im Interview mit der Zeitung "Sun", dass er eigentlich auch nur deswegen den englischen Meister in Richtung des interessierten FC Bayern München verlassen wollte.

Für den Betrug an seiner Frau entschuldigte sich Walker im Interview.

"Was ich getan habe, ist furchtbar und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen", sagte der 33-Jährige, "meine Handlungen haben vielen Menschen großen Schmerz zugefügt. Es tut mir leid, denn als Familie sollte das nicht passieren. Wie konnte ich jemanden verletzen, den ich so sehr liebe? Das ist etwas, das ich in mir selbst finden muss."