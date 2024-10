Manchester City: Matheus Nunes wegen Diebstahl in Polizei-Gewahrsam

Ärger für Manchester City-Star Matheus Nunes: Der Portugiese wurde in einem Nachtclub in Madrid festgenommen, weil er ein Handy gestohlen hatte.

Sportlich läuft es für Matheus Nunes bei Manchester City noch nicht rund. Der Portugiese ist zumeist nur zweite Wahl in der Mannschaft von Pep Guardiola.

Zwischendurch hatte der Neuzugang von den Wolverhampton Wanderers Ärger. Wie die spanische Zeitung "El Mundo" berichtet, wurde Nunes am 8. September in einem Madrider Club festgenommen.

Der Vorwurf: Ein gestohlenes Handy. Ein älterer Mann soll unbemerkt versucht haben, Fotos des zentralen Mittelfeldspielers zu schießen. Daraufhin entriss Nunes dem Mann sein Handy und weigerte sich, es wieder herzugeben.

In der Folge wurde die Polizei gerufen, Nunes wurde gar verhaftet. Erst nach mehreren Stunden kam er wieder frei. Nun soll der Mann Nunes angezeigt haben.

Manchester City äußerte sich nicht zur Thematik um den Neuzugang, der am 2. Spieltag der Champions League gegen Slovan Bratislava (4:0) erstmals in dieser Saison in der Startelf stand und dabei 90 Minuten spielte.