Erling Haaland schießt Manchester City mit Doppelpack an die Tabellenspitze

Zumindest zwischenzeitlich verdrängt Manchester City den FC Liverpool vom Platz an der Sonne. Erling Haaland sorgt weiterhin für unfassbare Zahlen.

Dank Erling Haaland hat der englische Meister Manchester City zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Der Ex-Dortmunder erzielte beim 2:0 (0:0) des Triple-Gewinners gegen den FC Everton beide Tore.

Mit dem sechsten Sieg in Folge zogen die Skyblues vorerst am FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp vorbei. Die Reds treffen am Nachmittag (16 Uhr im Liveticker) an der heimischen Anfield Road auf den Abstiegskandidaten FC Burnley.

City tat sich lange sehr schwer, gegen den tiefstehenden Gegner Torchancen zu erspielen. Erst Haaland gelang im Anschluss an einen Eckball die Führung (71.). Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter sorgte er für die Entscheidung (85.).

Es waren die Tore Nummer 72 und 73 des Norwegers im 78. Pflichtspiel für Manchester - und seine ersten in der Premier League nach 77 Tagen.