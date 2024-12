Manchester City verliert erneut: Krise unter Pep Guardiola geht weiter

Manchester City kassiert in der Premier League die nächste Niederlage - und das auch noch völlig verdient.

Manchester City steckt weiter in der größten Krise in der Amtszeit von Pep Guardiola. Der Serienmeister unterlag am 17. Spieltag völlig verdient mit 1:2 (0:1) bei Aston Villa.

Es war die neunte Pleite in den vergangenen zwölf Pflichtspielen, in denen der hochkarätig besetzten Elf von Guardiola nur ein einziger Sieg gelang. City verlor auch Rang fünf an das Team aus Birmingham.

Bayern-Schreck Jhon Duran (16.) und Morgan Rogers (65.) trafen für Villa, das mit zuvor drei Siegen aus zwölf Spielen auch nicht gerade in Top-Verfassung war. Stefan Ortega im City-Tor verhinderte eine höhere Niederlage, der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde nach einer schwachen Leistung ausgewechselt (72.). Phil Foden (90.+3) sorgte für Ergebniskosmetik.

Schon nach 17 Sekunden prüfte Duran erstmals Ortega Moreno, der den Vorzug vor dem formschwachen Ederson erhalten hatte. Überhaupt versuchte Guardiola einiges, tauschte gleich sechs Spieler nach der unglücklichen Derby-Niederlage gegen United (1:2) aus, darunter Kevin De Bruyne. Ortega Moreno parierte auch gegen Pau (2.) stark, gegen Duran war er nach einem Konter machtlos.

Foden (35.) kam dem Ausgleich am nächsten, doch Villa blieb gefährlicher. In der zweiten Halbzeit schalteten die Hausherren immer wieder gut um und düpierten die City-Defensive. Das schön herausgespielte 2:0 durch den in der City-Akademie ausgebildeten Rogers war die logische Konsequenz, Guardiola winkte enttäuscht ab.