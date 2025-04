Der Meister Manchester City ist am 31. Spieltag der Premier League bei Manchester United zu gast. So verfolgt ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Übersicht zur Übertragung von ManU vs. ManCity

ManU vs. ManCity live: Wer überträgt die Premiere League heute im TV?

United - City: Letztes Manchester-Derby für De Bruyne

Das nächste Prestigeduell in der Premier League steht an! Am 31. Spieltag trifft der Rekord-Meister Manchester United auf den Stadtrivalen Manchester City.

Die Vorzeichen vor diesem Duell am Sonntagabend im Old Trafford sind doch überraschend deutlich - und zwar zugunsten der Gäste. Vor der laufenden Saison hätte wohl niemand mit einem solchen Saisonverlauf der "Red Devils" gerechnet.

Doch auch Manchester City hat unter Star-Trainer Pep Guardiola seine größte anhaltende Schwächephase in dieser Saison. In der Champions League schied man bereits im Achtelfinale aus und in der Liga ist man weit hinter den eigenen Ansprüchen auf dem fünften Platz. Die direkte Champions-League-Qualifikation ist derzeit höchst gefährdet.

Das Hinrunden-Duell in der Premier League verlor ManCity Mitte Dezember 2024 mit 1:2 im Etihad Stadion. Nachdem es durch den Treffer von Gvardiol lange 1:0 stand, drehten Bruno Fernandes und Amad in der 88. und 90. Minute das Spiel.

Zwei Tage vor der Partie gab City-Legende Kevin De Bruyne bekannt, dass er den Verein im Sommer nach zehn Jahren verlassen wird, es ist also sein letztes Manchester-Derby.