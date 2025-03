Die Chelsea-Fans fordern die Premier League zu Untersuchungen gegen Anteilseigner Todd Boehly auf. Die Atmosphäre und die Preise an der Stamford Bridge sorgen für Frustration.

Laut der "Daily Mail" hat die größte Fangemeinschaft des FC Chelsea, die Chelsea Supporters Trust (CST), den Premier-League-CEO Richard Masters zu Untersuchungen gegen den eigenen Klub-Anteilseigner Todd Boehly gefordert.

Der US-Amerikanische Milliardär übernahm den Klub mit einer Investorengruppe 2022 von Roman Abramowitsch. Zudem ist Boehly Investor und Geschäftsführer bei der kontroversen Ticket-Weiterverkaufs-Plattform Vivid Seats. Diese Kombination lässt Chelsea-Fans nun "einen klaren Interessenskonflikt" erkennen.

Die US-Amerikanische Ticket-Firma bietet Fans außerhalb des britischen Königreiches Karten für Premier-League-Partien zu kaufen und zu verkaufen. In dem Brief an Masters wird hervorgehoben, dass Tickets für Liverpools letztes Heimspiel für 20.000 Pfund angeboten werden.