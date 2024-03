Anzeige

Ein englischer Journalist rechnet mit dem früheren Bayern-Trainer ab. Der Grund ist ein lustloser Auftritt von Pep Guardiola bei einem TV-Interview nach dem Spiel von Manchester City gegen Liverpool.

Der englische TV-Moderator Richard Keys hat harte Kritik an Pep Guardiola geübt. "Jeder hat alles gegeben, außer Pep Guardiola nach dem Spiel", schrieb Keys in seinem persönlichen Blog nach dem 1:1 im Spitzenspiel zwischen Liverpool und Manchester City am Sonntag.

"Was ist nur mit diesem Kerl los?", fragte Keys, der die Premier-League-Übertragung für den Sender "beIN Sport" moderiert hatte: "Guardiola war einfach nur unhöflich zu unserem Reporter, dem hervorragenden Andy Kerr. Wenn ich Kerr gewesen wäre, hätte ich das Interview abgebrochen und wäre gegangen. Und das habe ich ihm hinterher auch gesagt."

Grund war das Interview, dass der City-Coach Reporter Kerr nach dem Spiel gegeben hatte. Keys unterstellte Guardiola lustlos und einsilbig geantwortet zu haben.

"Guardiolas Benehmen war eine Schande. Er hat sich keine Mühe geben. Er bot nichts an - nur Ein-Wort-Antworten und ein dämliches Lächeln. Er sah Kerr an, als wäre er ein Stück Scheiße an seinem Schuh", regte sich Keys weiter auf.