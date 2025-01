Elon Musk hat Verbindung zu Liverpool

"Er würde es gerne tun, ja, natürlich. Jeder würde das wollen - ich auch. Seine Großmutter wurde in Liverpool geboren, und wir haben Verwandte in Liverpool. Wir hatten das Glück, einige der Beatles gut zu kennen, weil sie mit einem Teil meiner Familie aufgewachsen sind. Also sind wir mit Liverpool verbunden", erklärte Errol Musk.

Der Wert des Vereins wird aktuell auf 1,48 Milliarden Pfund geschätzt (umgerechnet 1,78 Milliarden Euro) - für Elon Musk also fast schon Kleingeld. Liverpool führt aktuell die Tabelle der Premier League an. In der Vergangenheit gab es vonseiten der Fans immer wieder Kritik an Fenway, weil sie nach Meinung der Anhänger zu wenig in den Kader investieren.

Zuletzt sorgte Musk mit seiner Nähe zum kommenden US-Präsidenten Donald Trump für Schlagzeilen, Musk wurde von Trump mit einer eigenen Behörde betraut. Unter dem Namen "DOGE" (Department of Government Efficiency) soll er die Staatsausgaben der USA deutlich reduzieren.

Zudem mischte er sich in Deutschland aktiv in den anstehenden Bundestagswahlkampf ein, indem er in einem Artikel in der "Welt" offen zur Wahl der AfD aufrief.