Im Topspiel der Premier League zerlegten die Tottenham Hotspur Meister Manchester City in alle Einzelteile. Auch dank Keeper Vicario, der einen Großteil des Spiels mit schwerster Verletzung absolvierte.

Im Jahr 1956 erlangte Torhüter Bert Trautmann Berühmtheit, weil er trotz gebrochenen Halswirbels das FA-Pokalfinale gegen Birmingham zu Ende spielte und letztlich die Trophäe in die Höhe reckte. Ganz so schlimm erwischte es Tottenham-Keeper Vicario am Samstag-Abend gegen Manchester City nicht, dennoch stand auch er nach Horror-Verletzung weitere 60 Minuten auf dem Platz.

In einem Instagram-Post offenbarte Vicario, dass er sich bereits um die 30. Minute herum einen Knöchelbruch zuzog. Der Auslöser lag wohl im Zusammenprall mit City-Außenstürmer Savinho. Die Partie beendete er trotzdem.

Von seinen Teamkollegen für seine Leistung heroisch gefeiert, wird wahrscheinlich jeder Arzt verzweifelt den Kopf geschüttelt haben, als Vicario trotz der schweren Verletzung weiterspielte. „Manchmal gibt dir der Fußball seine Höhepunkte, und manchmal fordert er dich auf eine Weise heraus, die du nicht erwartest", postete der Italiener in die Caption.

Im Nachgang des 4:0-Kantersieges wurde der Torhüter erfolgreich operiert. Nach den beiden Innenverteidigern Christian Romero und Micky van de Ven ist Vicario schon der dritte namhafte Ausfall der Spurs-Defensive.