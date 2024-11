ManCity liegt weiter fünf Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool , der am Sonntag beim FC Southampton seinen Vorsprung ausbauen könnte. Guardiola, der seit 2016 sechs Meistertitel, die Champions League 2023 und zweimal den FA Cup mit den Skyblues gewann, hatte am Donnerstag seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert.

James Maddison sorgte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (13./20.) an seinem 28. Geburtstag für einen 0:2-Rückstand des Serienmeisters, der bereits im Ligapokal vor dreieinhalb Wochen gegen die Spurs 1:2 verloren hatte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Pedro Porro (53.) und Brennan Johnson (90.+3), zum letzten Tor leistete der kurz zuvor eingewechselte Ex-Nationalspieler Timo Werner die Vorarbeit.

Das Ende der Ungeschlagen-Serie von 52 Partien zuhause im Etihad Stadium markiert gleichzeitig die längst Pleitenserie in der Karriere Pep Guardiolas .

Zwei Tage nach der Einigung mit Starcoach Guardiola über zwei weitere Jahre kassierten die Skyblues um Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan mit 0:4 (0:2) gegen Tottenham Hotspur die erste Heimniederlage seit November 2022 und die fünfte Pflichtspielpleite in Folge.

Arsenal und Brighton mit Erfolgen

Der FC Arsenal hat dagegen seine Ergebniskrise beendet. Die Gunners, bei denen Nationalspieler Kai Havertz diesmal nur auf der Bank saß, gewannen gegen Nottingham Forest mit 3:0 (1:0) und haben den Anschluss an die Spitze wieder hergestellt. Arsenal hatte zuletzt in der Liga vier Spiele in Serie nicht gewonnen. Bukayo Saka (15.), Thomas Partey (52.) und Ethan Nwaneri (86.) trafen für das Team von Mikel Arteta.

22 Punkte wie Arsenal hat auch Brighton & Hove Albion auf dem Konto. Das Team des deutschen Trainers Fabian Hürzeler besiegte AFC Bournemouth mit 2:1 (1:0) und ist als Fünfter auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Joao Pedro (4.) und Kaoro Mitoma (49.) schossen den sechsten Saisonsieg für die Seagulls heraus. David Brooks (90.+3) konnte nur noch verkürzen.