Der kleine Höhenflug von Manchester City ist bereits wieder gestoppt. Auch der FC Liverpool kassiert im Titelkampf einen Dämpfer.

Der strauchelnde englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League erneut einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zwei Ligasiegen in Folge gab die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola beim 2:2 (0:0) beim FC Brentford spät eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und ließ damit auch den Ausrutscher des Tabellenführers FC Liverpool ungenutzt. Die Reds kamen im Spitzenspiel beim Überraschungsteam Nottingham Forest nur zu einem 1:1 (0:1).

Phil Foden (66., 78.) hatte City zunächst mit einem Doppelpack auf Erfolgskurs gebracht. Doch nicht nur Stefan Ortega Moreno im City-Tor war gegen Brentford ordentlich beschäftigt, mehrfach mussten auch die Abwehrleute in höchster Not retten. Yoane Wissa (82.) gelang für die Bees zunächst der Anschlusstreffer, Christian Nörgaard (90.+2) traf zum Ausgleich in der Nachspielzeit, in der City das Spiel fast noch komplett aus der Hand gab.

Auch Liverpool hatte am Dienstag lange zu kämpfen. Chris Wood (8.) brachte Forest früh in Führung, Diogo Jota (66.) gelang der Ausgleich für die Reds, die in der Tabelle bei einem Spiel weniger jedoch weiterhin komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger haben. ManCity, das von den vergangenen zwölf Ligaspielen nur drei gewonnen hat, liegt auf Platz sechs bereits zwölf Punkte hinter der Mannschaft von Arne Slot.

Einen erneuten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze musste auch der FC Chelsea hinnehmen. Die Blues kamen gegen den AFC Bournemouth nur zu einem 2:2 (1:0) und warten seit nunmehr fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Cole Palmer (13.) hatte Chelsea zunächst in Führung gebracht, Justin Kluivert (50., Foulelfmeter) und Antoine Semenyo (68.) drehten die Partie für Bournemouth, Reece James (90.+5) rettete Chelsea immerhin noch einen Punkt.