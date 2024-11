Pep Guardiola hatte selbst Spekulationen über einen Abschied bei Manchester City angeheizt. Jetzt macht der Erfolgscoach offenbar eine Rolle rückwärts.

Pep Guardiola bleibt Manchester City offenbar auch nach neun Jahren erhalten. Laut "Sky" will der Erfolgscoach seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den "Skyblues" um ein Jahr mit Option auf ein weiteres verlängern.

Dabei hatte es zuletzt immer wieder Spekulationen über einen Abschied des 53-Jährigen nach Ablauf der Saison gegeben. Guardiola selbst hatte nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft im vergangenen Sommer mit einem Abschied kokettiert. "Die Realität ist, dass ich näher daran bin zu gehen als zu bleiben", hatte er damals gegenüber "Sky Sports" gesagt.

Nun also die Rolle rückwärts. Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, wo es sportlich nicht rund läuft. Manchester verlor erstmals unter Guardiola vier Pflichtspiele in Folge und liegt in der Premier League mit bereits fünf Punkten Rückstand auf den FC Liverpool auf Rang zwei.