Schlimme Bilder: Sheffields Chris Basham verletzt sich schwer

Beim Abtransport in Richtung Krankenwagen hob Basham auf der Trage den Daumen. Die anderen Spieler, die die Verletzung aus nächster Nähe mitbekamen, reagierten hingegen geschockt auf die Szenen im Craven Cottage.

Dabei zog sich Basham mutmaßlich eine schwere Bein- bzw. Knöchelverletzung zu. Minutenlang musste der 35-Jährige daraufhin auf dem Spielfeld behandelt werden, ehe er mit einem Krankenwagen direkt in eine Klinik gebracht wurde.

Nach etwa einer halben Stunde verletzte sich Sheffields Chris Basham ohne Fremdeinwirkung beim Versuch einer Flanke am linken Knöchel.

"Wir alle schicken dir die besten Wünsche, Chris", schrieb Fulham nach der verletzungsbedingten Spielunterbrechung via Twitter in Richtung des Sheffield-Profis, der noch auf dem Feld mit einer Sauerstoffmaske versorgt wurde, bevor er in Richtung Krankenwagen abtransportiert wurde.