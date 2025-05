In den letzten Tagen häuften sich die besorgten Berichte um Taiwo Awoniyi. Nun scheint es dem Stürmer aber besser zu gehen. Mehrere Medien vermelden positive Nachrichten.

Gemeinschaftliches Aufatmen nach dem Schock um Taiwo Awoniyi. Mehreren englischen Medien zufolge soll der Stürmer von Nottingham Forest mittlerweile nicht mehr im künstlichen Koma liegen.

Dem 27-Jährigen soll es demnach besser gehen - nach Awoniyis Unfall am Wochenende erholt sich der Nigerianer im Umfeld der Familie.

Am Sonntagabend wurde der Offensivstar in die Notaufnahme geliefert. Während der Premier-League-Partie gegen Leicester City prallte er mit dem Torpfosten zusammen. Der "BBC" zufolge erlitt Awoniyi dabei einen Darmriss.

Als Folge daraus musste er sich einer Not-OP unterziehen und wurde daraufhin durch die Ärzte in ein künstliches Koma versetzt. Am Dienstag vermeldete der Klub: "Nottingham Forest kann bestätigen, dass sich Taiwo Awoniyi nach der dringenden Operation einer schweren Bauchverletzung, die er sich während des Spiels am Sonntag gegen Leicester City zugezogen hatte, bisher gut erholt."

Eine ärztliche Bestätigung, dass sich Awoniyi nicht mehr im künstlichen Koma befindet, wurde noch nicht mitgeteilt.