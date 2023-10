Thomas Hitzlsperger wird neuer Sky-Experte

Anzeige

Der Ex-Nationalspieler schlüpft bei dem Bezahlsender in die Expertenrolle. Dabei wird er sich im Wechsel mit anderen Ex-Profis um eines seiner Spezialgebiete kümmern.

Thomas Hitzlsperger spielte viele Jahre in England, zwischen 2000 und 2005 lief der frühere Nationalspieler für Aston Villa auf, in der Saison 2010/11 dann für West Ham United (2010/11) und 2012/13 nochmal für Everton.

Der 41-Jährige kennt sich in der Premier League also bestens aus und will dies künftig als Experte für "Sky" unter Beweis stellen.

Hitzlsperger, zuletzt Vorstandschef beim VfB Stuttgart, wird als Co-Kommentator beim "Match der Woche" zum Einsatz kommen, erstmals schon am Sonntag bei der Partie zwischen Luton Town und dem FC Liverpool (17:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Im Verlauf der Saison wird er sich dann mit Rene Adler und Mladen Petric in dieser Rolle abwechseln.

"Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein", erklärte Hitzlsperger.