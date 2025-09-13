Anzeige
Fußball

Vor Champions-League-Duell gegen den FC Bayern: FC Chelsea patzt in der Liga

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 23:00 Uhr
  • SID

Der FC Chelsea patzt vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern in der Premier League.

Der FC Chelsea hat seine Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Bayern München verpatzt. In einem wilden Duell beim FC Brentford kam der Klub-Weltmeister nach einem ganz späten Gegentreffer nur zu einem 2:2 (0:1).

Der Portugiese Fábio Carvalho (90.+3) rettete Brentford den Punktgewinn, zudem war der viermalige deutsche Nationalspieler Kevin Schade (35.) für den Underdog erfolgreich gewesen.

Chelsea wäre mit einem Sieg an die Spitze der Premier League gesprungen. Doch die Treffer von Cole Palmer (61.) und Moises Caicedo (85.) genügten nicht. Um am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) beim deutschen Rekordmeister zu bestehen, müssen sich die Londoner steigern.

Chelsea in der Tabelle nur Fünfter

In der Tabelle der Premier League ist der Klub-Weltmeister mit nun acht Punkten Fünfter, vorne liegt der Londoner Stadtrivale FC Arsenal (neun) an der Spitze. Brentford, für das Schade sein erstes Saisontor erzielte, belegt den zwölften Platz.

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) kann Titelverteidiger FC Liverpool mit einem Sieg beim FC Burnley die Tabellenführung übernehmen. Das Team des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz ist als einziges noch ohne Punktverlust.

