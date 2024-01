Vorbild NFL: VAR-Revolution in der Premier League? Entscheidungen sollen erklärt werden

Deshalb plant der Ligaverband nun eine kleine Revolution, wie die "Daily Mail" berichtet. Entscheidungen sollen künftig per Mikrofon durchgesagt und gegebenenfalls erklärt werden, um die Transparenz und das Verständnis zu erhöhen. Ganz nach dem Vorbild der NFL.

Die Spiele in der englischen Premier League litten in dieser Saison oft unter teils fragwürdigen Entscheidungen seitens des Videoschiedsrichters.

Testläufe bereits bei Frauen- und U17-WM

Eine gänzlich neue Erscheinung im Fußball ist das jedoch nicht. Bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland wurden solche Durchsagen über die Stadionlautsprecher bereits getestet.

Nach einem Review am Bildschirm gab die Schiedsrichterin ihre Entscheidung durch. Auch bei der U17-WM in Indonesien, bei der sich am Ende die deutsche Auswahl durchsetzte, wurde das getestet - mit Erfolg.