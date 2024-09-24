- Anzeige -
- Anzeige -

Ballon d'Or 2024: Sieger steht angeblich schon fest

  • Aktualisiert: 25.09.2024
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

Wer erhält den Ballon d'Or 2024? Laut einer spanischen Zeitung gewinnt Vinicius Jr. von Real Madrid die begehrte Auszeichnung. Es gibt jedoch Zweifel am Wahrheitsgehalt des Berichts.

Der Ballon d' Or für den besten Fußballer der Welt wird zwar erst am 28. Oktober verliehen, laut einem Bericht der spanischen "Marca" steht der Sieger allerdings schon fest. Demnach erhält Real Madrids Flügelspieler Vinicius Jr. die Auszeichnung und setzt sich bei der Wahl gegen seine Teamkollegen Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Europameister Rodri von Manchester City durch.

Demnach ist Vinicius Jr. schon über seine Wahl informiert. Der "Marca"-Bericht ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Zum einen nennt das Blatt keine konkrete Quelle aus dem Umfeld von "France Football", die die alljährliche Wahl durchführen. Zum anderen gilt das Blatt als ein Medium, das dem Real-Umfeld nahesteht.

Vinicius Jr. hatte in der vergangenen Saison mit den "Königlichen" die Champions League und die spanische La Liga gewonnen. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft enttäuschte er aber und scheiterte im Viertelfinale an Uruguay.

In der vergangenen Spielzeit erzielte der 24-Jährige in 39 Partien 24 Tore und legte 11 weitere auf. In der aktuellen Saison kommt er auf acht Scorerpunkte in ebenso vielen Spielen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1070585626
News

Vini Jr. vor Real-Aus? Dieser Star soll wohl als Ersatz kommen

  • 29.12.2025
  • 00:08 Uhr
Umkämpftes Gipfeltreffen in Gruppe F
News

Afrika-Cup: Elfenbeinküste mit Remis gegen Kamerun

  • 28.12.2025
  • 22:58 Uhr
Noch ohne Füllkrug: Jubel beim AC Mailand
News

Füllkrug als Fan: Milan siegt gegen Verona

  • 28.12.2025
  • 22:40 Uhr
Die Bayern trainieren seit 1949 an der Säbener Straße
News

Schon im Winter! Bayern-Star wechselt wohl nach England

  • 28.12.2025
  • 22:38 Uhr
Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche
News

Medien: Eintracht vor Verpflichtung von Stürmer

  • 28.12.2025
  • 21:35 Uhr
imago images 1067394308Update
News

Bericht: Bayern-Duo soll vor Verlängerung stehen

  • 28.12.2025
  • 21:11 Uhr
Jordi Cruyff übernimmt im Februar bei Ajax
News

Jordi Cruyff wird Sportdirektor bei Ajax

  • 28.12.2025
  • 20:54 Uhr
Zidane steht bei Algerien besonders im Fokus
News

Zidane-Sohn hält erneut die Null: Algerien im Achtelfinale

  • 28.12.2025
  • 20:41 Uhr
Archie Gray trifft zum Sieg
News

Tottenham siegt bei Crystal Palace - Leeds punktet weiter

  • 28.12.2025
  • 19:37 Uhr
Gewinner und Verlierer
News

Bundesliga: 5 Gewinner und 5 Verlierer der Hinrunde

  • 28.12.2025
  • 19:13 Uhr