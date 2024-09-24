Ballon d'Or 2024: Sieger steht angeblich schon fest

Wer erhält den Ballon d'Or 2024? Laut einer spanischen Zeitung gewinnt Vinicius Jr. von Real Madrid die begehrte Auszeichnung. Es gibt jedoch Zweifel am Wahrheitsgehalt des Berichts.

Der Ballon d' Or für den besten Fußballer der Welt wird zwar erst am 28. Oktober verliehen, laut einem Bericht der spanischen "Marca" steht der Sieger allerdings schon fest. Demnach erhält Real Madrids Flügelspieler Vinicius Jr. die Auszeichnung und setzt sich bei der Wahl gegen seine Teamkollegen Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Europameister Rodri von Manchester City durch.

Demnach ist Vinicius Jr. schon über seine Wahl informiert. Der "Marca"-Bericht ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Zum einen nennt das Blatt keine konkrete Quelle aus dem Umfeld von "France Football", die die alljährliche Wahl durchführen. Zum anderen gilt das Blatt als ein Medium, das dem Real-Umfeld nahesteht.

Vinicius Jr. hatte in der vergangenen Saison mit den "Königlichen" die Champions League und die spanische La Liga gewonnen. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft enttäuschte er aber und scheiterte im Viertelfinale an Uruguay.

In der vergangenen Spielzeit erzielte der 24-Jährige in 39 Partien 24 Tore und legte 11 weitere auf. In der aktuellen Saison kommt er auf acht Scorerpunkte in ebenso vielen Spielen.