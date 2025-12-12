Trotz seiner Rückkehr in den Kader bleibt die Situation für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona wohl aussichtslos.

Trainer Hansi Flick unterstrich am Freitag, dass Joan García weiter die Nummer eins beim FC Barcelona sein werde.

"Sonst niemand, es gibt keine Nummer zwei oder drei. Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut", sagte der frühere Bundestrainer vor der Partie am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) in der spanischen La Liga bei CA Osasuna.

Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte Flick lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte.