Der frühere Barca-, Liverpool- und Bayern-Star Thiago hat wohl ein Trainer-Engagement in der spanischen La Liga ausgeschlagen.

Der spanische Abstiegskandidat UD Levante hat sich Ende November von Trainer Julian Calero getrennt.

Wie der Transfermarkt-Experte Matteo Moretto bei "Radio Marca" erklärte, hat sich Levante daraufhin mit zwei Ikonen als möglichem Nachfolger für Calero beschäftigt.

Unter anderem soll das La-Liga-Schlusslicht laut Moretto bei Thiago angefragt haben. Der frühere Bayern- und Liverpool-Star ist aktuell Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Barcelona. Allerdings hatte der 34-Jährige kein Interesse am Levante-Job.