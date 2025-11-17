Der FC Barcelona darf endlich wieder Pflichtspiele im Camp Nou bestreiten. Nach langwierigen Verzögerungen erteilte die Stadt nun ihre Freigabe. Zweieinhalb Jahre nach Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten kehrt der FC Barcelona am Wochenende in das Camp Nou zurück. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick empfängt am Samstag um 16.15 Uhr Athletic Bilbao (hier im Liveticker) in der umgebauten Arena. "Wir kehren nach Hause zurück", schrieb Barca in den Sozialen Netzwerken.

