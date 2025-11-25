Im internen Zoff zwischen Superstar und Trainer dürfte bei Real Madrid die nächste Eskalationsstufe erreicht worden sein.

Das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius Jr. und seinem Trainer Xabi Alonso dürfte wohl kaum noch zu kitten sein.

Wie nun "The Athletic" berichtet, stellt der Brasilianer den Verantwortlichen bei Real Madrid daher wohl mehr oder weniger ein Ultimatum in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung.

Demnach soll der 25-Jährige den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez schon im Oktober mitgeteilt haben, dass er seinen bis 2027 laufenden Kontrakt nur verlängern werde, wenn sich das Verhältnis zu Alonso entweder verbessern würde oder die "Königlichen" sich für einen Trainerwechsel entscheiden.