La liga
Real Madrid: Eklat um Vinicius Jr. droht - Superstar stellt wohl Ultimatum wegen Xabi Alonso
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 16:34 Uhr
- ran.de
Im internen Zoff zwischen Superstar und Trainer dürfte bei Real Madrid die nächste Eskalationsstufe erreicht worden sein.
Das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius Jr. und seinem Trainer Xabi Alonso dürfte wohl kaum noch zu kitten sein.
Wie nun "The Athletic" berichtet, stellt der Brasilianer den Verantwortlichen bei Real Madrid daher wohl mehr oder weniger ein Ultimatum in Bezug auf eine mögliche Vertragsverlängerung.
Demnach soll der 25-Jährige den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez schon im Oktober mitgeteilt haben, dass er seinen bis 2027 laufenden Kontrakt nur verlängern werde, wenn sich das Verhältnis zu Alonso entweder verbessern würde oder die "Königlichen" sich für einen Trainerwechsel entscheiden.
Das Wichtigste zur La Liga in Kürze
Sollte eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026 nicht absehbar sein, gilt es als wahrscheinlich, dass Real Vinicius Jr. verkaufen dürfte. Als potenzielle Interessenten werden Paris Saint-Germain und Vereine aus Saudi-Arabien gehandelt.
Vinicius Jr.: In der Champions League noch ohne Torbeteiligung
Der frühere Leverkusen-Coach Alonso steht hingegen schon nach wenigen Monaten im Amt bei den Madrilenen durchaus in der Kritik.
Zuletzt gab es drei sieglose Partien in Folge, zudem schwelt der Konflikt mit Vinicius Jr., der unter Alonso sportlich auch nicht mehr so unantastbar ist wie unter dessen Vorgänger Carlo Ancelotti. Nur in fünf von bislang 17 Partien der Madrilenen spielte er über die volle Distanz, neunmal wurde der Brasilianer vorzeitig ausgewechselt und viermal wurde er gar nicht eingesetzt.
In der Königsklasse ist der Nationalspieler sogar noch ohne Torbeteiligung, in La Liga stehen immerhin fünf Tore und vier Assists für ihn zu Buche.