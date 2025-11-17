Kylian Mbappé spielt inzwischen bei Real Madrid, befindet sich mit Ex-Klub Paris Saint-Germain aber weiter im Clinch. Jetzt fordert PSG eine horrende Entschädigung für einen geplatzten Transfer.

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain fordert von seinem früheren Superstar Kylian Mbappé eine Entschädigung in Höhe von 180 Millionen Euro.

Hintergrund im nächsten Kapitel des jahrelangen Rechtsstreits ist ein geplatzter Transfer des Weltmeisters 2018 zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal im Sommer 2023. Das gaben die Anwälte des Hauptstadtklubs am Montag vor dem Arbeitsgericht in Paris bekannt.