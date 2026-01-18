Die Fans von Real Madrid sind im Zuge der aktuellen Situation aufgebracht. Vor allem Vinicius steht im Kreuzfeuer der Kritik.

Als Vinicius Júnior den "Zorn des Bernabéu" überstanden hatte, sprang ihm umgehend sein Trainer zur Seite. "Was Vinicius seit seiner Ankunft als Kind hier geleistet hat, haben nur wenige in der Geschichte von Real Madrid geschafft", betonte Álvaro Arbeloa, nachdem die erzürnten Fans der Königlichen den Brasilianer rund um das 2:0 (0:0) gegen UD Levante am Ende einer turbulenten Woche bei vielen Ballkontakten ausgepfiffen hatten.

Im ersten Heimspiel unter dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso ließen die Anhänger ihrem Frust freien Lauf. Sie pfiffen ihre Stars beim Aufwärmen und nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit aus, neben Jude Bellingham bekam vor allem Vinicius die Wut zu spüren. "Das Bernabéu verehrte ihn, und jetzt werden sie ihm nichts mehr durchgehen lassen", schrieb die "Marca", durch den Sieg habe Real immerhin "den Zorn des Bernabéu" überstanden.