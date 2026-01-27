- Anzeige -
La Liga

Real Madrid: Sohn von Klub-Ikone unterschreibt Profivertrag

  • Veröffentlicht: 27.01.2026
  • 18:20 Uhr
  • ran.de

Enzo Alves, der Sohn von Real Madrids Ikone Marcelo, hat seinen ersten Profivertrag bei den "Königlichen" unterzeichnet.

Marcelo war als Linksverteidiger über viele Jahre Publikumsliebling bei Real Madrid. Nun macht dessen Sohn Enzo Alves einen wichtigen Schritt, um in seine Fußstapfen bei den "Königlichen" zu treten.

Der 16-Jährige hat bei Real seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, wie Bilder in den sozialen Medien zeigen.

Alves spielt seit acht Jahren für die Madrilenen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften. Anders als Vater Marcelo spielt er jedoch als Stürmer und hat für diverse Nachwuchsmannschaften von Real knapp 200 Treffer erzielt.

Der Teenager kam sogar schon für die zweite Mannschaft zum Einsatz und wurde dort bis vor kurzem von Alvaro Arbeloa trainiert, der kürzlich die Nachfolge von Xabi Alonso als Cheftrainer angetreten hat.

In den Nachwuchs-Nationalmannschaften spielte Alves, der in Madrid geboren ist, bislang für Spanien. Durch seine brasilianische Staatsbürgerschaft könnte er später jedoch auch für die "Selecao" auflaufen.

