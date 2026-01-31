- Anzeige -
La Liga

Barcelona holt Pflichtsieg in Elche

Trainer Hansi Flick bleibt mit dem FC Barcelona Tabellenführer im engen spanischen Meisterrennen. Beim Aufsteiger FC Elche gewann der Titelverteidiger am Samstagabend 3:1 (2:1) und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus.

Der spanische Rekordmeister kann den Abstand am Sonntag (14.00 Uhr im Liveticker) im Heimspiel gegen Rayo Vallecano wieder verkürzen.

Der Barca-Sieg hätte allerdings deutlich höher ausfallen müssen. Lamine Yamal (6.) ließ die Katalanen über die frühe Führung jubeln. Nach einem anschließenden Lattentreffer von Dani Olmo antworteten die Gastgeber, Ex-Real-Profi Alvaro (29.) glich mit einem Schuss ins lange Eck aus.

Doch noch vor der Pause stellte Ferran Torres (40.) mit seinem zwölften Saisontreffer die verdiente Führung wieder her - 17 Torschüsse standen bereits vor dem Seitenwechsel für Barcelona zu Buche. In der zweiten Hälfte blieben die Gäste beim Abschluss erstaunlich schludrig, was auch Flick sichtlich ärgerte. Dann aber erhöhte der eingewechselte Marcus Rashford (72.).

