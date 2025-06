U21-EM 2025: Der Titel führt nur über Deutschland - ein Kommentar

Die deutsche U21-Nationalmannschaft gewinnt bei der U21-EM in der Slowakei auch ihr zweites Spiel und steht bereits sicher im Viertelfinale. Spätestens jetzt ist das Team von Antonio Di Salvo der Top-Favorit. Ein Kommentar.

Aus Dunajska Streda berichtet Tobias Hlusiak

Das war das nächste Ausrufezeichen!

Der klare 4:2 (2:0)-Erfolg der deutschen U21-Nationalmannschaft im zweiten eigenen Spiel bei der Europameisterschaft in der Slowakei (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) hat deutlich unterstrichen, was vielen Beobachtern eigentlich schon länger klar war: Wer den Titel gewinnen will, muss Deutschland schlagen.

Und das dürfte schwer werden.

Zu sicher, spielfreudig und stressresistent präsentierte sich das Team rund um den erneut überragenden Nick Woltemade auch gegen bissige Tschechen.

Das Ergebnis stellte sich mit Schlusspfiff enger dar als der Spielverlauf.