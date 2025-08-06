LaLiga
FC Barcelona: Neues Camp Nou soll öffnen – mit weniger Fans als in Hoffenheim oder St. Pauli
- Aktualisiert: 07.08.2025
- 08:49 Uhr
- Martin Jahns
Der FC Barcelona plant seine Rückkehr ins neue Camp Nou noch im September. Allerdings sollen ins neue Stadion erst einmal weniger Fans passen als etwa bei Hoffenheim oder dem FC St. Pauli.
Spielt der Weltklub FC Barcelona seine Heimspiele bald vor kleinerer Kulisse als die TSG Hoffenheim oder der FC St. Pauli?
Zumindest bis zur endgültigen Fertigstellung des neuen Spotify Camp Nou spricht vieles für dieses Szenario.
Wie die spanische "As" berichtet, hat Barca bei der Stadtverwaltung von Barcelona nun eine Teilöffnung des umgebauten Stadions mit einem Fassungsvermögen von 27.000 Zuschauern beantragt. Zum Vergleich: In Hoffenheims PreZero Arena passen 30.150 Zuschauer, das Millerntor-Stadion bietet 29.546 Besuchern Platz.
Wird der Teilöffnung zugestimmt, könnten die Katalanen schon am 14. September zum 4. Spieltag der spanischen LaLiga gegen den FC Valencia vom Olympiastadion in ihr eigentliches Heimstadion zurückkehren. Geöffnet wäre dann lediglich die Südtribüne.
Das Wichtigste in Kürze
Schrittweise Vergrößerung auf 105.000 Zuschauer
In einem zweiten Schritt würde auch die Haupttribüne für die Fans geöffnet, womit die Kapazität auf 45.000 erhöht werden würde, ehe auch die Nordkurve die Zuschauerzahl auf 60.000 erweitern würde.
Als letzter Schritt würden die restlichen Tribünen das Fassungsvermögen auf insgesamt 105.000 vergrößern.
Jordi Valls, Bürgermeister von Barcelona, bestätigte in einer Erklärung, dass sich die Stadtverwaltung und der Klub derzeit auf die Phase für 27.000 Personen konzentrieren würden, um eine Stadionöffnung früh in der Saison zu ermöglichen. Dafür müssten allerdings noch Sicherheitsinspektionen und weitere Bescheinigungen erfolgen.
Wegen des kompletten Umbaus des traditionsreichen Camp Nou spielt der FC Barcelona seit der Saison 2023/24 im Olympiastadion auf dem Stadtberg Montjuic. Das Stadion, in dem die Olympischen Sommerspiele 1992 stattfanden, bietet knapp 56.000 Fans Platz.