FC Barcelona: Neues Camp Nou soll öffnen – mit weniger Fans als in Hoffenheim oder St. Pauli

Der FC Barcelona plant seine Rückkehr ins neue Camp Nou noch im September. Allerdings sollen ins neue Stadion erst einmal weniger Fans passen als etwa bei Hoffenheim oder dem FC St. Pauli.

Spielt der Weltklub FC Barcelona seine Heimspiele bald vor kleinerer Kulisse als die TSG Hoffenheim oder der FC St. Pauli?

Zumindest bis zur endgültigen Fertigstellung des neuen Spotify Camp Nou spricht vieles für dieses Szenario.

Wie die spanische "As" berichtet, hat Barca bei der Stadtverwaltung von Barcelona nun eine Teilöffnung des umgebauten Stadions mit einem Fassungsvermögen von 27.000 Zuschauern beantragt. Zum Vergleich: In Hoffenheims PreZero Arena passen 30.150 Zuschauer, das Millerntor-Stadion bietet 29.546 Besuchern Platz.

Wird der Teilöffnung zugestimmt, könnten die Katalanen schon am 14. September zum 4. Spieltag der spanischen LaLiga gegen den FC Valencia vom Olympiastadion in ihr eigentliches Heimstadion zurückkehren. Geöffnet wäre dann lediglich die Südtribüne.