Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst abgeben wollten, unterzog er sich einer Rückenoperation und steht nun vor seiner Rückkehr in den Kader beim Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

+++ 8. Dezember, 18:00 Uhr: Flick entscheidet sich für Nummer 1 +++ Für Marc-Andre ter Stegen deutet sich beim FC Barcelona eine schwierige Rückkehr an. Der 33-jährige Torhüter steht vor seinem Comeback im Kader und könnte bereits im Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Mannschaft gehören. Das bestätigte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz. Mit regelmäßigen Einsatzzeiten ist jedoch kaum zu rechnen, selbst wenn der Kapitän wieder vollständig belastbar wäre. Flick plant ohne ter Stegen als Stammkeeper. "Joan Garcia ist die Nummer eins, das ist klar", machte der Trainer gegenüber den Journalisten deutlich. Ob diese Situation Folgen für ter Stegens Position in der deutschen Nationalmannschaft haben könnte, wollte Flick nicht bewerten. "Ich spreche immer mit Marc, aber nicht mit Nagelsmann."

+++ 8. Dezember, 07:00 Uhr: Ter Stegen bei Flick wohl ohne Chance +++ Wie geht es für Marc-Andre ter Stegen weiter? Der Nationaltorhüter hat laut einem Bericht der "Sport Bild" beim FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick keine Chance mehr. Die einzige Option seien Spiele in der Copa del Rey, doch das sind maximal nur eine Handvoll. Ein Wechsel im Winter dürfte daher weiterhin die einzige Option für ter Stegen sein, um die dringend benötigte Spielpraxis zu sammeln, um dann im Sommer bei der WM wie geplant im DFB-Tor zu stehen. Wie es heißt, ist ein Wechsel für ter Stegen nicht komplett ausgeschlossen. Ein Knackpunkt soll beim früheren Gladbacher das Private sein. Seine Frau Daniela und er haben sich getrennt, leben aber beide in Barcelona und kümmern sich beide um die zwei Söhne. Ein Wechsel könnte diese Situation verändern, was für ter Stegen nicht einfach sei.

+++ 21. November, 07:44 Uhr: Besiktas gibt wohl offizielles Angebot ab +++ Besiktas Istanbul macht im Werben um Marc-Andre ter Stegen jetzt wohl Ernst. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, liegt dem FC Barcelona ein offizielles Angebot des türkischen Topklubs vor. Dabei handelt es sich angeblich um eine halbjährige Leihe ab Januar, zudem bietet Besiktas offenbar an, ter Stegens komplettes Gehalt für die Rückrunde zu übernehmen. Auch eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro steht zur Debatte. Dem Bericht zufolge wäre Barca mit den Konditionen der Leihe einverstanden, die Entscheidung liegt daher ganz bei ter Stegen. Der deutsche Keeper muss im Winter wechseln, um die nötige Spielpraxis für einen Platz im WM-Kader zu bekommen.

+++ 15. November, 21:59 Uhr: Stammplatz-Garantie? Besiktas lockt wohl ter Stegen +++ Die sportliche Zukunft von Marc-Andre ter Stegen ist weiterhin unklar. Laut der türkischen Zeitung "Fanatik" soll nun Besiktas Istanbul versuchen, den deutschen Nationalkeeper an den Bosporus zu locken. Dem Bericht nach wirbt der Süper-Lig-Topklub um ter Stegen mit einer Stammplatzgarantie für den Torhüter, der sich so für eine mögliche WM-Teilnahme im Sommer 2026 empfehlen könnte. Zudem soll Besiktas wohl auch bereit sein, zumindest einen Teil des üppigen Gehalts zu übernehmen. Bei seinem Stammklub FC Barcelona ist unklar, ob ter Stegen nach überstandener Verletzungspause zu Einsätzen kommt und so auf den WM-Zug aufspringen könnte. Wie wiederum die spanische Zeitung "Sport" vermeldet, soll Manchester United ebenfalls Interesse an ter Stegen haben, ebenso die AS Monaco.

+++ 21. Oktober, 18:20 Uhr: Marc-Andre ter Stegens Zukunft bei Barcelona bleibt wohl offen +++ Während in den vergangenen Tagen mehrere spanische Medien berichteten, dass ter Stegen trotz seiner schwierigen Situation in Barcelona bleiben wolle, berichtet nun die "Sport Bild", dass seine Entscheidung noch nicht final gefallen sei. Der Torhüter ist weiterhin offen für einen Wintertransfer. Er möchte sich zunächst fit halten und voraussichtlich ab November wieder auf dem Platz stehen. Danach soll offenbar entschieden werden, ob er in Barcelona um seinen Stammplatz kämpft oder einen Wechsel anstrebt. Ohne Stammplatz dürfte sein Status als Nummer 1 im deutschen Tor für die WM 2026 nicht mehr haltbar sein.

+++ 15. Oktober, 14:01 Uhr: Marc-Andre ter Stegen trifft Entscheidung über möglichen Transfer +++ Überraschende Entscheidung von Marc-Andre ter Stegen? Wie die spanische Zeitung "as" berichtet, denkt ter Stegen nicht über einen Wechsel im Winter nach. Der deutsche Torhüter will weiter beim FC Barcelona bleiben und um den Job als Nummer eins zwischen den Pfosten kämpfen. Aktuell arbeitet ter Stegen nach einer Rückenverletzung an seinem Comeback. Allerdings soll auch Barcas Nummer eins, Joan Garcia, nach einem Meniskusriss kurz vor einer Rückkehr stehen. Und auch Vertretung Wojciech Szczesny soll intern noch vor ter Stegen gelistet sein. Ein Verbleib in Barcelona hätte somit auch Auswirkungen auf die WM im kommenden Jahr. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ter Stegen nur "dann die Nummer eins, wenn er spielt". Schwer vorstellbar, dass der intern bei Barcelona in Ungnade gefallene Kapitän trotz seiner zwölfjährigen Vereinsangehörigkeit noch einmal eine realistische Chance erhält. Demnach hätte Barca laut "as" auch kein Problem damit, ter Stegen als Ersatztorhüter zu halten. "Er kann immer noch Geschichte schreiben. Er ist erst 33 Jahre alt, das ist für einen Torhüter noch kein fortgeschrittenes Alter. Es gibt absolut kein Problem", sagte Sportdirektor Deco unlängst der "Mundo Deportivo".

+++ 4. Oktober, 19:58 Uhr: Vier Klubs prüfen wohl möglichen Transfer von ter Stegen +++ Der verletzte DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen soll wohl trotz seines aktuellen Ausfalls Interessenten für einen möglichen Transfer im Januar 2026 auf sich gezogen haben. Laut der Zeitung "Sport" klopften zuletzt vier durchaus prominente Klubs an, um die Situation rund um den 33-Jährigen zu erörtern, dessen sportliche Perspektive beim FC Barcelona noch unklar ist. Demnach erwägen wohl Newcastle United, Manchester United, Tottenham Hotspur und die AS Monaco eine mögliche Verpflichtung des Routiniers. Um sich Spielpraxis für eine WM-Teilnahme 2026 zu holen, soll Barca wohl sogar bereit sein, eine mögliche Leihe mit Kaufoption im Januar zu akzeptieren. Obwohl seine Perspektive nach der Rückkehr infolge einer Rücken-OP unklar ist, soll der Klub die langjährige Nummer 1 allerdings nicht aktiv zu einem Abschied drängen. Ter Stegens Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis zum 30. Juni 2028.

