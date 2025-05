FC Barcelona: Not-OP bei Barca-Star Ferran Torres

Die Diagnose: Blinddarmentzündung. Torres wurde noch am Abend notoperiert. "Die Operation wurde unter Aufsicht des medizinischen Personals des Vereins durchgeführt", lässt Barca in einem Statement verlauten.

Nachdem der spanische Nationalspieler am Mittwoch beim Abschlusstraining vor dem Derbi barceloni noch normal dabei und womöglich auch für die Startelf vorgesehen war, klagte er über starke Bauchschmerzen.

Der FC Barcelona muss an den letzten Spieltagen auf Stürmer Ferran Torres verzichten. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Espanyol musste Torres notoperiert werden.

FC Barcelona: Saisonaus für Torres - auch Nations League keine Option

Wie der Angreifer, der zuletzt für den angeschlagenen Robert Lewandowski in der Sturmspitze agierte, die OP überstanden hat, verriet der Klub nicht.

Fakt ist jedoch: Die Saison ist für Torres beendet. Er wird nicht nur die verbleibenden drei Saisonspiele in La Liga verpassen, sondern auch das Final Four der Nations League in Deutschland.

Spanien trifft im Halbfinale von München am 5. Juni auf Frankreich.