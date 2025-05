FC Barcelona nach Sieg gegen Real Madrid im Clasico vor der Krönung: Die Leiden des Hansi Flick

FC Barcelona: Hansi Flick winkt Double

"Barca-Spiele sind ein Geschenk", schrieb "El País". Der "totale Wahnsinn auf dem Montjuic", so die katalanische "Mundo Deportivo", sei ein "gigantischer Triumph" und "ein großartiger Abschluss für eine erste Staffel der Legende von Herrn Hansi Flick".

Gleich in seiner ersten Saison an der Seitenlinie der Blaugrana winkt dem einstigen Bundestrainer das Double aus Meisterschaft und Pokal. Und das nicht zuletzt dank der "kolossalen Kraft" ("El Mundo"), die sein Team am Sonntag zum wiederholten Male ausgestrahlt hatte.

Wie schon in den epischen Halbfinal-Duellen mit Inter Mailand in der Champions League kam Barca gegen Real nach einem 0:2-Rückstand noch einmal zurück, zeigte den mitunter völlig überforderten Königlichen phasenweise die Grenzen auf. "Wir haben die Qualität", sagte schließlich auch Flick (60) mit Blick auf die so gut wie feststehende Meisterschaft, "und wenn wir so spielen wie heute, glaube ich, dass wir es schaffen können."