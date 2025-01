FC Barcelona: Posse um Dani Olmo "schockiert und nervt" Stars um Robert Lewandowski

"Wir sind ein wenig besorgt, weil es zwei sehr wichtige Spieler für uns sind, aber der Verein sagt, dass er in der Lage sein wird, das Problem zu lösen. Wir hoffen, dass es so sein wird. Es ist eine schwierige Angelegenheit für unsere Mannschaft", erklärte Ronald Araujo nach dem 4:0-Sieg in der Copa del Rey gegen Barbastro am Samstag.