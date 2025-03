FC Barcelona: Sonderlob von Flick! Robert Lewandowski plant noch "mehrere Jahre"

Robert Lewandowski freut sich über Treffer für den FC Barcelona, ein Sonderlob von Trainer Flick - und will noch lange nicht aufhören.

Torjäger Robert Lewandowski ist beim spanischen Tabellenführer FC Barcelona in Torlaune - und sieht ein Ende seiner guten Leistungen noch weit entfernt. "Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter reden, aber ich möchte noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen", sagte der 36-Jährige nach seinem Doppelpack beim 4:1 (1:0) über den FC Girona bei "DAZN".

Lewandowski traf am Sonntag in der 61. und 77. Minute zum 2:1 und 3:1 und ebnete Barcelona den Weg für den neunten Ligasieg in Serie. Im Meisterrennen bleiben die Katalanen drei Punkte vor Erzrivale Real.

"Körperlich geht es mir sehr gut", sagte der polnische Nationalspieler: "Ich denke, wenn man sich die Statistiken ansieht, gibt es keinen Unterschied zu vor ein paar Jahren." In der spanischen La Liga gelangen ihm in 28 Einsätzen 25 Treffer. Damit führt er das Rennen um die Pichichi-Trophäe für den Torschützenkönig vor Real Madrids französischem Superstar Kylian Mbappé (22 Tore) an.

Trainer Hansi Flick wisse, dass Lewandowski die Trophäe gewinnen will und verteilte ein Sonderlob. "Ich habe ihm zu Beginn der Saison mein volles Vertrauen geschenkt, er hat in dieser Saison entscheidende Tore geschossen", sagte Flick: "Ich spreche nicht gerne über einzelne Spieler, aber er ist ein besonderer Spieler."