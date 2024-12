FC Barcelona und das Fiasko rund um Dani Olmo: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Mit Glanz und Gloria fegte der FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick durch die ersten Wochen der Saison, inzwischen aber ist die Euphorie verflogen. Die Katalanen befinden sich vor allem in der Liga in einer tiefen Krise, in den jüngsten sieben Spielen gelang nur ein Sieg.

FC Barcelona: Was ist das Problem bei Dani Olmo?

Nach aktuellem Stand ist Olmo - ebenso wie Stürmer Pau Victor - ab 1. Januar 2025 nicht mehr für den Spielbetrieb registriert und damit kein Teil des Barca-Kaders mehr. Die Katalanen plagen sich bekanntlich seit Jahren mit massiven finanziellen Problemen herum, die Verschuldung ist gigantisch. Dies hat zur Folge, dass der Klub strenge Regeln in puncto Gehälter und Transferbilanz einhalten muss.

In der spanischen Liga erhält jeder Klub ein individuelles Gehaltsbudget pro Saison, das sich nach den Einnahmen des Vereins richtet. Barca darf in der Saison 2024/25 maximal 426 Millionen Euro an Personalkosten aufwenden. Dies schließt den gesamten Profikader sowie die Gehälter aller Vereinsmitarbeiter mit ein. Zum Vergleich: Real Madrid steht ein Budget in Höhe von 755 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Summe hat erheblichen Einfluss darauf, welche Spieler zu welchem Zeitpunkt bei der Liga registriert werden können. Schon die Registrierung von Olmo im Sommer war nur deshalb möglich, weil Ilkay Gündogan den Klub kurzfristig verließ und zudem Innenverteidiger Andreas Christensen für die gesamte Hinrunde verletzungsbedingt ausfiel.