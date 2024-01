"Zeigt ein bisschen Respekt, wir reden hier. Habt etwas Respekt vor den Leuten und dem Wappen, wir reden hier. Respektiert die Leute, macht weiter, haltet die Klappe und geht", so der 37-Jährige, der sich anscheinend von Zwischenrufen gestört fühlte, in Richtung der Tribüne hinter der Kamera.

Am Donnerstagabend setzte es mit der 0:2-Heimniederlage gegen Athletic Bilbao zudem die fünfte Pleite im sechsten Spiel. Im Anschluss ließ Sergio Ramos seinem Frust freien Lauf - und wies während eines "DAZN"-Interviews einen oder mehrere Fans zurecht.

Beim FC Sevilla brennt der Baum, die Andalusier stehen in La Liga lediglich auf Platz 16 . Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt einen mickrigen Zähler.

Die laufende Saison ist für den traditionsreichen Klub bislang eine zum Vergessen. In der Liga gewann man erst drei Spiele, in der Champions League schied man bereits in der Vorrunde aus.

Auch der neue Coach Quique Sanchez Flores brachte nur bedingt Besserung. Auf einen Sieg gegen Granada folgten Pleiten gegen Atletico Madrid und eben Bilbao. Ramos selbst stand in der laufenden Spielzeit in 16 Partien auf dem Rasen und verbuchte dabei neben fünf Scorerpunkten auch eine Rote Karte.