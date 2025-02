Der FC Barcelona bleibt Tabellenführer in Spanien. Das Team von Trainer Hansi Flick meistert die Auswärtsaufgabe auf den Kanarischen Inseln.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben ihre Tabellenführung in der spanischen La Liga verteidigt. Bei UD Las Palmas auf Gran Canaria siegte das Spitzenteam durch die Treffer des ehemaligen Leipzigers Dani Olmo (62.) und Ferran Torres (90.+6) mit 2:0 (0:0). Damit hat Barca seinen Verfolger Atlético Madrid auf Distanz gehalten, der sich durch ein 3:0 (2:0) beim FC Valencia zwischenzeitlich vorbeigeschoben hatte.

Durch den fünften Ligasieg in Folge liegt Barcelona mit 54 Zählern nun weiter einen Punkt vor Atlético. Am Dienstagabend (21.30 Uhr im Liveticker) treffen beide Teams im Pokal-Halbfinale aufeinander. Am Sonntag kann Meister Real Madrid mit einem Sieg gegen den FC Girona (16.15 Uhr im Liveticker) in der Liga mit dem Team von Flick gleichziehen, die Katalanen weisen aber das klar bessere Torverhältnis auf.

Im Estadio de Gran Canaria lieferten beide Mannschaften einen munteren Spielbeginn mit Chancen auf beiden Seiten. Mit zunehmender Spieldauer kontrollierte Barcelona die Partie mehr und mehr. Für die Führung benötigte es aber einen besonderen Moment von den beiden spanischen Europameistern Lamine Yamal und Olmo.

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schickte Olmo den Jungstar in die Tiefe. Der 17-Jährige ließ einen Gegenspieler aussteigen und steckte wieder durch auf Olmo, der im Sechzehner ebenfalls einen Abwehrspieler ausdribbelte, an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor traf. Kurz vor Schluss sorgte Torres mit einem ähnlichen Schuss an die Unterkante der Latte für die Entscheidung.