Real Madrid: Kylian Mbappe fällt wohl wochenlang aus - Update von Carlo Ancelotti falsch?

Anzeige

Beim Ligaspiel von Real Madrid gegen Deportivo Alaves wird Kylian Mbappe in der Schlussphase ausgewechselt. Coach Carlo Ancelotti gibt erst Entwarnung - nun fällt der Superstar aber wohl doch länger aus.

Die Blamage hat Real Madrid gegen Deportivo Alaves gerade noch abgewendet.

Beim Ligaspiel am Dienstag führten die Königlichen lange Zeit souverän mit 3:0, ehe ein Doppelschlag in der Schlussphase nochmals Spannung in die Partie brachte.

Letztlich reichte es aber zum knappen Erfolg am siebten La-Liga-Spieltag, der allerdings von einem skandalösen Tritt von Youngster Endrick überschattet wurde.

Sorge gab es im Anschluss jedoch um Kylian Mbappe, der nach 80 Minuten ausgewechselt wurde.

Der Superstar erlitt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Zur Ausfallzeit machten die Madrilenen keine Angaben, spanische Medien gehen aber von einer Pause von rund drei Wochen aus.

Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappes Einsatz in der Königsklasse gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga gegen den FC Barcelona.

Sicher fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atletico Madrid am Sonntag (ab 21 Uhr im Liveticker) sowie vier Tage später in der Champions League gegen Lille (ab 21 Uhr im Liveticker).